Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози поширення коронавірусу у світі. У Китаї кількість померлих від цієї недуги зросла до ста семи. Інфікованих у країні офіційно - на сьогодні - 4 з половиною тисячі. Лише за минулу добу зафіксували ще понад тисячу випадків. Перше зараження вже підтвердили в Німеччині. Захворів працівник міжнародної компанії, розташованої на околиці Мюнхена. Тетяна Логунова розкаже більше.

Першого інфікованого новим коронавірусом офіційно зареєстрували в Німеччині. Захворів співробітник міжнародної компанії, розташованої біля Мюнхена. Тетяна Логунова розкаже більше.

Клініка в передмісті Мюнхена. Саме тут наразі лікують першого німця, у якого діагностували новий коронавірус. Чоловіка із симптомами грипу ушпиталили напередодні ввечері й відразу провели відповідний тест. Результат виявився позитивним.

"Ми можемо сказати, що наразі чоловік почувається добре. Його ізолювали від інших пацієнтів, і лікарі постійно стежать за його самопочуттям", - говорить Мелані Хумл, міністр охорони здоров'я землі Баварія.

Баварські епідеомологи вже встановили - пацієнт підхопив вірус на роботі. Минулого тижня він брав участь у тренінгу своєї міжнародної компанії, на якому була присутня і співробітниця з Китаю. Жінка вже повернулася додому й повідомила колег, що в неї виявили коронавірус.

"Ця жінка не з Уханя, вона мешкає в Шанхаї. Втім, нещодавно її відвідували батьки, вони з Уханя", - говорить Андреас Цапф, представник міністерства охорони здоров'я землі Баварія.

Наразі влада Баварії робить усе, щоб не допустити поширення хвороби. У групі підвищеного ризику родина хворого і кілька десятків його колег. Ще напередодні інфікований чоловік був на роботі й спілкувався з іншими працівниками.

"Ми тримаємо зв'язок з усіма співробітниками і відразу повідомляємо їм нову інформацію. Ми також дозволили людям самим вирішувати, чи хочуть вони приходити на роботу в офіс чи вважають за краще працювати дистанційно, з дому", - говорить Надіне Шіан, представниця компанії.

При міністерстві охорони здоров'я Баварії вже відкрили гарячу лінію. Для людей, які підозрюють, що підхопили вірус.

А офіційний Берлін готується до евакуації німців з китайського міста Ухань. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Гайко Маас. Бажання негайно повернутися додому вже висловили близько сотні громадян Німеччини. Завтра за ними вилетить літак Бундесверу і група лікарів. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханя заявили також Франція, Японія, Південна Корея, США та інші країни.

У Китаї ситуація тільки погіршується. Вірус уже забрав життя понад сотні людей. Чотири з половиною тисячі осіб інфіковані, тисяча з них у тяжкому стані. У соцмережах повідомляють про переповнені лікарні та дефіцит захисних масок. Щодня китайські лікарі на прес-конференціях звітують про ситуацію з вірусом.

"Відстань, на якій може передаватися вірус - півтора-два метри. Утім, не виключено, що заразитися можна й при тілесному контакті. Інакше кажучи, якщо ви доторкнулися до інфікованої людини, а потім протерли очі, ви можете захворіти. Тому важливо носити маску й постійно мити руки", - говорить Лі Сінван, експерт центру інфекційних захворювань при лікарні Пекіна.

Сьогодні до Китаю прибув голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щоб зустрітися з вищим керівництвом КНР і на місці оцінити масштаби поширення вірусу. Наразі випадки захворювання зафіксували в 13 країнах світу.