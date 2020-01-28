Тест-системи для діагностики китайського коронавірусу привезуть в Україну за тиждень. Про це повідомили на брифінгу Мінохорони здоров'я. Поки що жодного випадку захворювання на китайську недугу в нашій країні не зафіксовано. Утім, заходи проти її можливого поширення - посилили. В аеропорту "Бориспіль" санітарні підрозділи та бригади швидкої чергують цілодобово. Вони перевіряють усі рейси, які прибули з Китаю. На борту літаків прямих рейсів також опитуватимуть пасажирів про стан їхнього здоров'я.

"На національному рівні ми розробили діагностичний алгоритм, який дозволяє нам методом виключення виключити новий коронавірус і ми будемо використовувати для цього можливості референс-лабораторії, яка буде визначена ВООЗ, тим не менш наразі ведуться перемовини щодо поставки в країну наборів для виявлення так кількісного визначення рнк нового коронавірусу і ми маємо надію, що наступного тижня, або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностіку на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я", - говорить Ігор Кузін, в.о.генерального директора "Центр громадського здоров'я" МОЗ України.

"Досягнено домовленності щодо забезпечення нашої країни наборами для проведення полімеразної ланцюгової реакції наприкінці цього тижня - початку нового тижня, тобто ми зможемо діагностувати, але виключити грип А, грип Б ми можемо наявними тестами експрес, або підтвердженням шляхом полімеразної ланцюгової реакції протягом двох днів маєм результат і відповідь чи належить даний вірус до типу А або типу Б", - говорить Сергій Дубров, лікар-анестезіолог.