Денис Бойко , голкипер футбольного клуба "Динамо", демонстративно не захотел здороваться с экс-игроком сборной Украины Артемом Милевским перед товарищеским матчем против "Динамо-Брест". Соответсвующее видео появилось в видеоблоге Милевского на YouTube.

Милевский перед игрой подошел к скамейке киевского "Динамо", чтобы поздороваться с тренерами и игроками команды. В этот момент Бойко встал со скамейки и ушел, после чего стоял спиной и "спрятался" от Милевского в разговоре с сотрудником брестского "Динамо".

Такое поведение Бойко связано с давним конфликтом между голкипером и Милевским. Он связан с тем, что в 2018 году Милевский в Instagram назвал Бойко "крысой" из-за того, что во время совместного выступления футболистов за киевское "Динамо" голкипер попытался сжульничать во время игры в карты.

Был такой инцидент с картами, но он давно закрыт. Если после этого кто-то считал, что я крыса - нет вопросов. Но мы играли и потом в карты, проблем не было. Да, там история с джокером была, я хотел обдурить, играли на деньги. Милевского там не было. Я не буду говорить, кто из игроков там был. Мы разобрались, поняли друг друга, я извинился, ни у кого ко мне больше не было претензий.

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