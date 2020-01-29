В социальной сети Facebook появится новый инструмент, который позволит пользователям отвязать от профиля личные данные. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Этот инструмент поможет вам скрыть свои данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации. Но, как оказалось, ваша информация не сможет полностью удалиться, поскольку она останется на серверах Facebook.

Соцсеть сможет использовать эту информацию для персонализации рекламы.

Ранее сообщалось, что Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации.

А также, в Facebook произошла массовая "утечка" данных. В свободном доступе были телефонные номера, имена и идентификаторы учетных записей пользователей Facebook. Эту базу данных обнаружили 4 декабря,но через неделю ее "слили" на хакерский форум. Базу заблокировали 19 декабря.