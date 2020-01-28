Компания Xiaomi решила остановить работу всех офлайн-магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает Gizmochina.

Компания приняла это решение чтобы обезопасить своих сотрудников и провести работы по профилактике и борьбе с эпидемией вируса нового типа. Магазины закрыли с 28 января по 2 февраля.

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"Под влиянием эпидемической ситуации, чтобы сотрудничать с правительствами на всех уровнях, чтобы хорошо выполнять работу по профилактике и профилактике эпидемий, всесторонне и активно реагировать на национальную политику и меры, а также на здоровье вашей семьи и друзей вокруг нас мы тщательно решили, что дом Xiaomi по всей стране будет закрыт с 28 января 2020 года до 2 февраля 2020 года. Он возобновит работу 3 февраля 2020 года. В случае изменений будет сообщено отдельно", - сообщили в компании.

Но, покупателям не стоит волноваться, поскольку все онлайн-магазины будут работать в привычном режиме. Товары будут доставлены вовремя курьерами.