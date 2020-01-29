В среду, 29 января, Трехсторонняя контактная группа проводит в Минске встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.

Раньше сообщалось о том, что в Минске прошли трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины.

Кроме того, ранее мы писали о том, что 14 освобожденных отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Также podrobnosti.ua сообщали, что Зеленский рассказал о погибших на Донбассе.