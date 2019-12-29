14 освобожденных отказались возвращаться на оккупированную территорию [ Редактировать ]
Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене. Об этом сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская в комментарии hromadske.
В списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались возвращаться.
Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5— hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.
Напомним, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.
13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными.
29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке обмена пленными.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о периоде подбора подходящих кандидатов для обмена пленными.
4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года.
26 декабря стало известно, кто включен в списки обмена пленными.
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