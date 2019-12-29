Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене. Об этом сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская в комментарии hromadske.

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В списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались возвращаться.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) 29 декабря 2019 г.

Напомним, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными.

29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке обмена пленными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о периоде подбора подходящих кандидатов для обмена пленными.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года.

26 декабря стало известно, кто включен в списки обмена пленными.