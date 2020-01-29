Кабмин утвердил главу Закарпатской ОГА - СМИ [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на заседании 29 января утвердил кандидатуру Никиты Михайлюка на должность губернатора Закарпатской области. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правительстве.
Кто такой Никита Михайлюк?
По информации Clarity project, Михайлюк руководитель и один из бенефициаров ООО "Умные удобрения", которое занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Предприятие зарегистрировали в 2019 году.
Также он один из учредителей ООО ЭПРОН - ПРО. Предприятие зарегистрировано в 2006 году и занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.
По данным журналиста Виталия Глаголи, Михайлюк закончил академию СБУ и 5 лет работал в центральном аппарате Службы.
Раньше сообщалось о том, что 29 января Наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) уволил главу правления компании Евгения Кравцова и направил в Кабинет министров документы на увольнение. Позже Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци".
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