Главу "Укрзалізниці" уволили [ Редактировать ]
В среду, 29 января, Наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) уволил главу правления компании Евгения Кравцова. В Кабинет министров уже поступили документы на увольнение. Об этом сообщает LIGA.net.
Теперь Кабмин должен подтвердить решение.
При этом сообщается, что контракты с членами правления не разрывали.
Исполняющим обязанности главы правления назначат члена правления Желько Марчека. Соответствующее представление о назначении уже есть в Кабмине.
Также сообщается, что будут рассмотрены на заседании два варианта:
- разрыв контракта Кравцова в связи с переходом на должность замминистра инфраструктуры (по заявлению Кравцова)
- разрыв контракта по инициативе набсовета.
Во втором случае предусмотрена существенная финансовая компенсация за разрыв контракта раньше его окончания. Какой вариант был принят, не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в ГБР завели дело на главу "Укрзализныци". Также глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о желании уйти с поста в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.
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