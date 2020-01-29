В среду, 29 января, Наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) уволил главу правления компании Евгения Кравцова. В Кабинет министров уже поступили документы на увольнение. Об этом сообщает LIGA.net.

Теперь Кабмин должен подтвердить решение.

При этом сообщается, что контракты с членами правления не разрывали.

Исполняющим обязанности главы правления назначат члена правления Желько Марчека. Соответствующее представление о назначении уже есть в Кабмине.

Также сообщается, что будут рассмотрены на заседании два варианта:

разрыв контракта Кравцова в связи с переходом на должность замминистра инфраструктуры (по заявлению Кравцова)

разрыв контракта по инициативе набсовета.

Во втором случае предусмотрена существенная финансовая компенсация за разрыв контракта раньше его окончания. Какой вариант был принят, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в ГБР завели дело на главу "Укрзализныци". Также глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о желании уйти с поста в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.