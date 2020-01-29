Кабмин согласовал увольнение Кравцова [ Редактировать ]
В среду, 28 января, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.
"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - подчеркнул Гончарук.
Напомним, что 29 января Наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) уволил главу правления компании Евгения Кравцова и направил в Кабинет министров документы на увольнение.
Ранее мы писали о том, что в ГБР завели дело на главу "Укрзализныци". Также глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о желании уйти с поста в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.
Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины приняла важное решение. Депутаты уволили скандального главу комитета Верховной Рады Украины по внешней политике Богдана Яременко. Арахамия рассказал, кто претендует на должность Яременко.
Также мы писали о том, что Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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