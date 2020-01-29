В среду, 28 января, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.

"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, что 29 января Наблюдательный совет "Укрзалізниці" (УЗ) уволил главу правления компании Евгения Кравцова и направил в Кабинет министров документы на увольнение.

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