Государственное бюро расследований открыло дело на главу "Укрзализници" Евгения Кравцова и председателя Наблюдательного совета "Укрзализници" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями полномочиями. Об этом сообщает "Украински новини".

Согласно документу, дело возбуждено 27 декабря 2019 по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Известно, что в материалах дела фигурируют председатель правления "Укрзализници" Евгений Кравцов и его прямой руководитель - председатель Наблюдательного совета Шевки Аджунер.

По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат работникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тыс. гривен и при этом покупая за деньги "Укрзализныци" элитные сигары и алкоголь, - говорится в в сообщении "Украинских новын".

Раньше сообщалось о, том что глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о желании уйти с поста в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.