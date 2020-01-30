ВООЗ обговорить введення надзвичайного стану через спалах коронавірусу [ Редактировать ]
Чи оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу вирішить сьогодні ВООЗ. Організація збереться на екстрене засідання уже втретє із цього приводу. Минулого тижня фахівці заявили, що про глобальну епідемію говорити зарано.
Нині число жертв нового вірусу зросло вже до ста сімдесяти. Лише в Китаї інфікованих майже 8 тисяч. У Європі випадки зараження підтвердили в Німеччині, Франції, Фінляндії. Світові авіакомпанії масово скасовують рейси до Піднебесної. А ЄС готується евакуювати з КНР шістсот європейців, громадян різних країн.
"Кількість інфікованих неухильно зростає, вірус передається від людини до людини, до того ж не лише в Китаї. Ми занепокоєні. Хоча по всьому світу хворих порівняно небагато, але спалах може набрати значно більших масштабів. Тому ми скликаємо термінове засідання", - говорить Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ.
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