Білий дім опублікував напередодні американський план близькосхідного врегулювання, який у Вашингтоні розробляли майже три роки. Дональд Трамп презентував його особисто і запевняє: ця ініціатива покладе край давній ворожнечі Ізраїлю і Палестини. Ось тільки чи спрацює цей план? І що саме він передбачає? Дмитро Анопченко прочитав усі 180 сторінок документа.

Якщо подивитися на сам документ, то головне завдання - взаємне визнання і співіснування двох держав. Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз; "неподільний" Єрусалим у Вашингтоні пропонують зробити столицею Ізраїлю, а "Східний Єрусалим" - столицею Палестини.

"Угода століття" також передбачає повну демілітаризацію сектора Гази. ("Хамас", "Ісламський джихад" та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні), і повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції, як мінімум 50 мільярдів доларів.

Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками. І обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися саме "угода століття" дасть результат.

У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною, і це важливо, Неподільною столицею Ізраїлю. І я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати. Але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини - і це буде так".

Ізраїль цей план цілком влаштовує, Нетаньягу відразу ж назвав його "реалістичним шляхом до миру" і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав.

Звістку про оголошення "угоди століття"в Палестині зустріли масовими протестами. Керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти - він не погодиться ні на який інший варіант крім як визнання Палестини в кордонах 1976 року.

"Якщо Єрусалим не буде частиною Палестинської держави, ми що, приймемо це? Із цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили - "ні", - говорить Махмуд Аббас, голова Палестинської національної адміністрації.

"Угоду століття"відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть: сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів.