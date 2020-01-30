На заседании контактной группы в Минске накануне украинская сторона передала новый список на обмен. Об этом в четверг, 30 января, сообщил помощник президента Андрей Ермак, пишет "Украинская правда".

По словам Ермака, те два списка, о которых говорил президент Владимир Зеленский, "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену - чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, - не снижает".

Ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали переговоры по обмену пленными.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.