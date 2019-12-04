Обмен пленными: Зеленский озвучил предполагаемые даты [ Редактировать ]
В среду, 4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Об этом он заявил в среду, 4 декабря, на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Об этом он рассказал, говоря о предстоящей встрече "нормандской четверки".
"Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями в Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена", - сказал глава государства.
Президент также сообщил, что готов обсуждать вопрос о выборах на Донбассе на саммите "нормандской четверки". "Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности проведения местных выборов", - сказал он.
При этом Зеленский подчеркнул, что выборы на Донбассе должны проходить "по законодательству Украины". "Для нас это самое важное", - добавил он.
Кроме того, Зеленский рассчитывает в ходе предстоящего саммита договориться о сроках урегулирования на Донбассе.
"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - ответил он на вопрос о том, что он ждет от итогового документа встречи.
При этом президент выразил сомнение в том, что это получится. "Я не знаю, удастся нам или нет", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
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