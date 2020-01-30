Мошенники обманом выманили у принцессы десятки миллионов долларов [ Редактировать ]
Принцесса Лолова, дочь покойного саудовского короля Фейсала Аль Сауда, попалась на уловки мошенников и потеряла десятки миллионов долларов. Об этом пишет The Jakarta Post.
Женщина потеряла около 512 миллиардов индонезийских рупий (37,6 миллиона долларов). Она более семи лет отправляла деньги жителям Индонезии, которые должны были потратить их на строительство отелей и покупку земли.
В 2018 году женщина узнала, что строительство отеля никак не продвигается и собственниками земли, купленной на ее деньги, стали ее индонезийские партнеры.
Как выяснилось, на эту недвижимость претендует еще одна компания. А цена на землю оказалась значительно завышена.
Подозреваемым в мошенничестве грозит уголовное преследование. Им также "светит" срок за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
Мы писали о том, что в Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса. В описании товара говорится, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".
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