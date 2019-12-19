В Украине мошенники изобрели новый способ кражи денег. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Подставная личность перед вами якобы забывает свою карту в банкомате. Когда вы достанете карту, чтобы отдать ее владельцу, он неожиданно обнаружит, что с его счета пропала некоторая сумма денег.

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В очереди может оказаться его подельник, который подтвердит его слова. "Пострадавший" будет угрожать вызвать полицию, если вы не вернете ему деньги. А на карте останутся ваши отпечатки, тогда он будет давить тем, что он легко докажет вину и полиция заберет вас в отделение.

Правоохранители предупреждают: если вы стали жертвой такого мошенничества, не "ведитесь" на угрозы вызвать полицию со стороны афериста.