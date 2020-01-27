В Украине уже появились мошенники, торгующие липовыми вакцинами от смертельного коронавируса. Об этом сообщает "Сегодня".

Отметим, всего в мире от коронавируса погибли уже 80 человек. А на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января уже появилось объявление о продаже "вакцины от коронавируса". Интересно, что стоит она всего 2500 гривен.

В описании товара говорится, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".

Мошенники даже припугнули потенциальных покупателей тем, что "жуткий вирус добрался до Украины из Китая".

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.