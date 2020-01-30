В Харькове произошла жуткая перестрелка и взрыв. В регионе ввели операцию "Сирена". Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

"30 января в 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв. По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления", - рассказали в полиции.

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На месте происшествия был замечен белый автомобиль. Полиция сейчас проводит осмотр места и устанавливает местонахождения автомобиля. А также, на месте происшествия разбросаны осколки и гильзы.

"Взрыв слышали, сейчас на проезжей части работает полиция. Никто из сотрудников и детей не пострадал, здание также не было повреждено", - рассказала директор учреждения Чистилина.