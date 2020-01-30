В четверг, 30 января, в Одессе на парковке сгорело несколько автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

"30 января в 01:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в г. Одесса, 2-й Разумовский переулок", – говорится в сообщении.

На месте пожара полиция установила, что произошло возгорание четырех припаркованных рядом легковых автомобилей. Один из автомобилей удалось спасти. К счастью, никто не пострадал.

От ГСЧС привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.