В Одессе на парковке вспыхнуло несколько автомобилей [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, в Одессе на парковке сгорело несколько автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
"30 января в 01:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в г. Одесса, 2-й Разумовский переулок", – говорится в сообщении.
На месте пожара полиция установила, что произошло возгорание четырех припаркованных рядом легковых автомобилей. Один из автомобилей удалось спасти. К счастью, никто не пострадал.
От ГСЧС привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в центре Одессы горел памятник архитектуры. А также утром, 27 января, вспыхнуло здание Минкульта. Отмечается, что пожарные спасли четверо человек.
Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
Напомним, что в Австрии бушуют пожары. Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет.
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