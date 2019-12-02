В Киеве в понедельник, 2 декабря, произошла жуткая стрельба. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

"На этот раз - ресторан "Баку" на Антоновича, 88. Говорят, что сначала была драка, которая переросла в стрельбу. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

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Известно, что по Киеву введен план-перехват "Сирена" по розыску и задержанию автомобилей #Mazda 6 и #KIA.

На месте работают правоохранители.

Раньше сообщалось о том, что 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм он скончался в "скорой".

По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.