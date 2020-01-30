В Италии из-за коронавируса застрял круизный корабль [ Редактировать ]
В итальянском порту из-за китайского коронавируса застрял круизный корабль. Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что на данный момент судно Costa Crociere с 6 тысячами пассажиров находится в порту Чивитавеккья. Корабль задержали после того, как у пары китайцев из Гонконга обнаружили симптомы похожие на коронавирус.
Они пожаловались на высокую температуру и проблемы с дыханием.
Остальные не могут покинуть судно, пока проверяются анализы пары.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone. 30 января в еще одной стране зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в Индии.
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