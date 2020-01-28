Китайский город ввел военное положение из-за коронавируса [ Редактировать ]
Один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса. Об этом сообщает Global Times.
На период эпидемии больницы и полтысячи медицинских бригад 15-миллионного города подчинены военному управлению.
Отмечается, что это первый китайский город, власти которого приняли нелегкое решение и пошли на такой шаг.
Отметим, Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.
Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.
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