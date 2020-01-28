В Китае из-за вспышки коронавируса могут отложить выпуск iPhone. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Все модели iPhone производят на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу и на предприятии Pegatron возле Шанхая. Эти два города находятся в 500 км от Уханя.

"Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки не будут затронуты", - сказал аналитик Патрик Мурхэда.

Читайте также Китайский город ввел военное положение из-за коронавируса

Он сообщил, что если произойдет один серьезный сбой в сырье, производстве, сборке, тестировании и доставке, это будет нарушением.

Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.