Выпуск нового iPhone могут отложить из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Китае из-за вспышки коронавируса могут отложить выпуск iPhone. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Все модели iPhone производят на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу и на предприятии Pegatron возле Шанхая. Эти два города находятся в 500 км от Уханя.
"Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки не будут затронуты", - сказал аналитик Патрик Мурхэда.
Он сообщил, что если произойдет один серьезный сбой в сырье, производстве, сборке, тестировании и доставке, это будет нарушением.
Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.
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