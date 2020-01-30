Медики объяснили, почему фрукты не стоит есть в вечернее время. Об этом сообщает Fit for Fun.

Изжога. Избегайте кислых фруктов, например, ананасы и яблоки, ведь они усиливают выработку желудочного сока на ночь, что провоцирует изжогу.

Бессонница. Фруктоза способствует притоку энергии, что содействует ненужному тонусу вечером и мешает уснуть.

Вздутие. Фрукты, перевариваемые ночью, задерживаются в толстой кишке, начинают бродить и приводят к вздутию живота.

Прибавка в весе. Съедаемые вечером фрукты вредят стройной фигуре, ведь жир накапливается в результате метаболизма фруктозы печенью.

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