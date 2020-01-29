Кофе - любимый напиток многих людей. Однако, уже многие годы идут споры о том, можно ли спортсменам пить кофе перед тренировкой. Эксперты озвучили 4 причины для того, чтобы пить кофе перед занятием спортом. Об этом передает newsyou.info.

Как сообщает издание International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, выпившие чешку кофе спортсмены во время своей ежедневной тренировки сжигали на 15% больше калорий по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Более того, прием кофе позволял меньше есть в течение всего последующего дня, обеспечивая чувство сытости.

Итак, 4 причины, чтобы пить кофе перед тренировками:

прогоняет сонливость;

снижает болевые симптомы в мышцах;

обеспечивает мышцам прилив сил;

повышает уровень концентрации.

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