Почему нужно пить кофе перед тренировкой [ Редактировать ]
Кофе - любимый напиток многих людей. Однако, уже многие годы идут споры о том, можно ли спортсменам пить кофе перед тренировкой. Эксперты озвучили 4 причины для того, чтобы пить кофе перед занятием спортом. Об этом передает newsyou.info.
Как сообщает издание International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, выпившие чешку кофе спортсмены во время своей ежедневной тренировки сжигали на 15% больше калорий по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Более того, прием кофе позволял меньше есть в течение всего последующего дня, обеспечивая чувство сытости.
Итак, 4 причины, чтобы пить кофе перед тренировками:
- прогоняет сонливость;
- снижает болевые симптомы в мышцах;
- обеспечивает мышцам прилив сил;
- повышает уровень концентрации.
Ранее мы сообщали, какие продукты замедляют старение, а также какие привычки портят зрение.
по теме
Какое мясо лучше есть гипертоникам
Уже который год идут споры о том, полезно ли есть мясо
Какие продукты замедляют старение
Со временем наша кожа теряет тонус и свежесть, поэтому специалисты рекомендуют правильно питаться
Какие привычки портят зрение
Большое значение для зрения имеет то, есть ли у вас некоторые вредные привычки
Чем опасны горячие напитки
Каждый на морозе пытается согреться - от чая до алкогольных напитков
Почему нельзя поздно завтракать
Многие люди в выходные дни просыпаются позже, чем обычно