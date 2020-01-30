С возрастом наша кожа и организм стареют, теряют былой тонус и свежесть. Однако, старость вполне возможно оттянуть, благодаря правильному питанию. Медики рассказали, что гранат не только полезен в целом для здоровья, он также оказывает антивозрастной эффект, передает newsyou.info.

Это происходит за счет содержащегося в нем метаболита уротилина. Сотрудники университета Тафтса (штат Массачусетс, США) даже провели первые клинические исследования с участием людей.

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Метаболит уротилин, который содержится в большом количестве в плодах граната, способен оздоравливать как сами клетки, так и их митохондрии. Исследования показали, что происходит это за счет активации митофагии. Из-за чего происходит прицельное устранение поврежденных митохондрий. Это помогает мышцам становиться более здоровыми.

В настоящее время это можно назвать работающим решениям для восстановления мышечной функции, которая неизбежно происходит с возрастом. Вместе с физическими упражнениями и работой на тренажерами - это эффективное средство.

Кроме восстановления мышцы, уролитин показал себя в омолаживании. Все благодаря тому же позитивному эффекту, которые это вещество оказывает на митохондрии. Просходит это за счет увеличения митохондриальной массы клеток. Специалисты советуют людям съедать хотя бы по два плода граната еженедельно.

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