В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете Министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести, - говорится в сообщении.

Известно, что на заседании присутствовали министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда,, представители Офиса Генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.

Оксана Коляда отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.

В свою очередь координатор рабочей группы Николай Колесник подчеркнул важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы.

Я видел предыдущий состав Комиссии по розыску пропавших без вести – там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе, – отметил он.

Участники заседания также обсудили проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при СБУ. Вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации, что некоторые освобожденные граждане, для того чтобы попасть в список на обмен, платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками.

Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию, - сказал представитель Службы безопасности Украины Геннадий Кузнецов.

Также на заседании обсуждался вопрос оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. Речь идет о восстановлении документов, получении материальной помощи и т. п.

Раньше сообщалось о том, что США открывают в Украине Офис противодействия наркопреступности. А также Зеленский напомнил о том, что в стране функционирует Офис противодействия рейдерству, а также отчитался о результатах его работы.