Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с заместителем Государственного секретаря США Джорганом Эндрюсом. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в противодействии наркопреступности и киберпреступлений. Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DIE противодействия наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности, - говорится в сообщении.

Аваков и Эндрюсобсудили также развитие проекта "Академия патрульной полиции", дальнейшую реализацию инициативы "Полицейский офицер общества" и совместное противодействие киберпреступности.

Благодаря поддержке американской стороны, мы запустили проект« Полицейский офицер общества »в 11-ти регионах Украины. В этом году планируем продолжение инициативы и запуск этого проекта еще в ряде маленьких городов, - отметил Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что МВД планирует построить три новых Академии патрульной полиции в Черновцах, Кривом Роге и Харькове. Чтобы каждый год эти учебные заведения выпускали 5000 патрульных.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский напомнил о том, что в стране функционирует Офис противодействия рейдерству, а также отчитался о результатах его работы.