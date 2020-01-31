Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрации президента Трампа, вам лично и в целом народа США за постоянную поддержку Украины - нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно, - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с США в разных направлениях.

Также Зеленский и Майк Помпео обсудили развитие Донбасса и развитие инфраструктуры в Украине.

У нас большие планы по дорогам. Наш первый шаг - 25000 километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру, - отметил президент.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям. А также президент призвал украинцев не молчать, столкнувшись с рейдерством.