Президент Украины Владимир Зеленский принял важное кадровое решение и назначил 19 глав районных государственных администраций в девяти областях. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Глава государства уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской районной государственной администрации Кировоградской области, Казанковской районной государственной администрации Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой районной государственной администрации Полтавской области.

Кроме того, уволен глава Згуровской районной государственной администрации Киевской области.

В то же время Зеленский назначил на должности председателей:

Александровской РГА Донецкой области,

Олевской и Ружинской РГА Житомирской области,

Александровской РГА Кировоградской области,

Кобеляцкой и Хорольской РГА Полтавской области,

Гусятинской и Шумской РГА Тернопольской области,

Заставненской и Сокирянской РГА Черновицкой области,

Жашковской и Тальновской РГА Черкасской области

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям. А также президент призвал украинцев не молчать, столкнувшись с рейдерством.