Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский принял важное кадровое решение и назначил 19 глав районных государственных администраций в девяти областях. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.
Глава государства уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской районной государственной администрации Кировоградской области, Казанковской районной государственной администрации Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой районной государственной администрации Полтавской области.
Кроме того, уволен глава Згуровской районной государственной администрации Киевской области.
В то же время Зеленский назначил на должности председателей:
- Александровской РГА Донецкой области,
- Олевской и Ружинской РГА Житомирской области,
- Александровской РГА Кировоградской области,
- Кобеляцкой и Хорольской РГА Полтавской области,
- Гусятинской и Шумской РГА Тернопольской области,
- Заставненской и Сокирянской РГА Черновицкой области,
- Жашковской и Тальновской РГА Черкасской области
Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям. А также президент призвал украинцев не молчать, столкнувшись с рейдерством.
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