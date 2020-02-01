В сети активно обсуждают скандальную ситуацию с народным депутатом Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Евгением Брагаром. Так, в пятницу, 31 января, в эфире программы на "112 канале" депутат посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы Кировоградской области Любови Павловной, которая спросила, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ при пенсии в две тысячи гривен.

После недолгого разговора с пенсионеркой, депутат решил, что разумным решением будет продать собаку, тогда, мол, женщине хватит оплатить услуги.

"Конечно, судить в таких условиях сложно, мы не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случаи, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир.

Если человек имеет несколько квартир, она имеет соответствующее имущественное положение, а значит, не нуждается в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, он (человек - ред.) может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил на вопрос женщины Брагар.

Кроме того, в сети начали возмущаться пользователи. Они не поняли совета Брагара, а некоторые даже высмеяли "абсурдное" предложение депутата.

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