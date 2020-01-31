Тарифы в Украине: Зеленский провел важное совещание [ Редактировать ]
В пятницу, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На встрече присутствовали премьер Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители.
Зеленский напомнил, что вопрос тарифов на услуги теплоснабжения, а также реализация мероприятий по энергоэффективности, которые помогут уменьшить расходы граждан на коммунальные услуги, обсуждался на заседании Совета развития общин и территорий в декабре прошлого года.
Кроме того, президент заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижение энергопотребления за прошедшее время.
Алексей Гончарук отметил, что правительство со своей стороны сделал все возможное для выполнения поручения президента. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше в зависимости от города и региона.
"Всего 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и очень значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными госадминистрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", - сообщил он.
Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.
Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.
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