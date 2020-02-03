Убийство в центре Киева: названо имя убитого мужчины [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 февраля, в Киеве на улице Саксаганскогом неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
К прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся. Мужчина скончался на месте.
К месту происшествия прибыла полиция, следственно-оперативная группа, медики скорой.
Как выяснилось, жертвой стал пластический хирург Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.
"В Киеве на ул. Саксаганского недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - сообщил он.
Сотнику было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.
Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.
по теме
В Киеве мужчина проломил брату молотком череп
В Киеве на бульваре Кольцова случилось страшное происшествие
Под Киевом ищут 15-летнего подростка (приметы)
В Киевской области в селе Копылов случилось происшествие
В Киеве мужчина напал с пистолетом на прохожего
В субботу, 1 февраля, в Киеве на проспекте Академика Палладина случилось происшествие
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Как сообщается, 30 января ночью на дорогах Киева ожидается гололедица
В Киеве мужчина выбросил из окна собаку на глазах у детей
Известно, что вначале в одной из квартир возник конфликт между мужчиной и женщиной