В воскресенье, 2 февраля, в Киеве на улице Саксаганскогом неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

К прохожему подбежал неизвестный, совершил несколько выстрелов, забрал у него пакет и скрылся. Мужчина скончался на месте.

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К месту происшествия прибыла полиция, следственно-оперативная группа, медики скорой.

Как выяснилось, жертвой стал пластический хирург Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

"В Киеве на ул. Саксаганского недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - сообщил он.

Сотнику было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.