В Киевской области в селе Козаровичи случилось происшествие. Так, на улице между домами нашли труп мужчины. Им оказался 68-летний пенсионер, который получил несколько ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, правоохранителям удалось найти злоумышленника и задержать его.

Подозреваемым в убийстве оказался 67-летний местный житель. Полицейские установили, что в тот вечер он вместе с жертвой распивал алкогольные напитки, между ними возник конфликт. В конце концов мужчина несколько раз ударил жертву принесенным с собой ножом.

После этого подозреваемый скрылся, однако его в конце концов нашли. Он не только сознался в содеянном, но и указал полицейским место, в котором спрятал орудие убийства. В данный момент нож находится на экспертизе. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы согласно части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.