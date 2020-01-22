В Одессе полицейский сбил женщину с ребенком [ Редактировать ]
В среду, 22 января, в Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле Daewoo Lanos, совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес. Предварительно, водитель был трезв.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.
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