В среду, 22 января, в Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле Daewoo Lanos, совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте.

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В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес. Предварительно, водитель был трезв.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.

Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.