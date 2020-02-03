Двое блогеров погибли в шахте на глубине 500 метров [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Кривом Роге двое блогеров погибли в вентиляционном стволе №3 заброшенной шахты Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) на ул. Летчиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кривом Роге.
Как выяснилось, 5 человек проникли на территорию шахты. Они хотели снять видео для своего блога. Но, двое из них сорвались и упали вниз. Спасатели нашли тела на горизонте 550 метров.
Ранее сообщалось, что на шахте прогремел взрыв. 35 человек оказались в ловушке на глубине 700 метров. Рабочие находились в безопасной зоне под землей и имели источник кислорода. Во время спасательной операции их всех вывели на поверхность. А также под Донецком произошел пожар на шахте.
Мы сообщали о том, что на шахте произошел обвал, много погибших. 14 шахтеров были найдены мертвыми, а двое других остались в ловушке под землей. Семь рабочих были доставлены в безопасное место.
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