В понедельник, 3 февраля, в Кривом Роге двое блогеров погибли в вентиляционном стволе №3 заброшенной шахты Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) на ул. Летчиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кривом Роге.

Как выяснилось, 5 человек проникли на территорию шахты. Они хотели снять видео для своего блога. Но, двое из них сорвались и упали вниз. Спасатели нашли тела на горизонте 550 метров.