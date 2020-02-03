В воскресенье вечером, 2 февраля, в центре Киева на улице Саксаганского застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Появились снимки с места убийства. Соответствующие кадры публикует "Корреспондент.net".

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Очевидцы убийтва сообщили, что у погибшего в руках был пакет, который забрал с собой киллер.

Напомним, что убийство произошло 2 декабря на улице Саксаганского. Там неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся.

Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.

Также мы писали о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.