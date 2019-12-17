Во вторник, 17 декабря, в Гуйчжоу (Китай) произошел обвал угля на шахте. Так, в результате происшествия погибли 14 человек, которые находились в это время под землей. Об этом сообщает Xinhua.

Так, 14 шахтеров были найдены мертвыми, а двое других остались в ловушке под землей. Семь рабочих были доставлены в безопасное место. Во время обвала под землей работали 23 человека.

На данный момент ведутся спасательные работы и расследование.

Ранее сообщалось, что на шахте прогремел взрыв, а также под Донецком произошел пожар на шахте.