Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину [ Редактировать ]
Украина заинтересована в возможности импорта азербайджанского газа, который проходит через территорию Турции. Об этом во время брифинга с журналистами по результатам встречи украинского лидера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил президент Зеленский.
Для нас важны вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы в Украину, - отметил Зеленский.
Известно, что общая протяженность TANAP составляет 1850 км. Это участок энергетического коридора из Азербайджана в Европу общей протяженностью 3500 км.
Первоначальная пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 млрд - дальше в Европу.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский и Эрдоган договорились о сотрудничестве. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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