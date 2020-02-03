Энергосфера и инвестиции: Зеленский и Эрдоган договорились о сотрудничестве [ Редактировать ]
В Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Зеленский отметил, что он имел плодотворную и конструктивную встречу с Эрдоганом. Известно, что президенты обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, в частности увеличение объемов торговли, а также взаимодействие в энергетической сфере, реформы в Украине и инвестиции.
Мы обо всем говорили: и о дорогах, и о жилищном фонде, и о предприятиях. Есть подробнее рассмотреть транспортную инфраструктуру, - заявил президент Украины.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал турецкую сторону наращивать инвестиции в украинские проекты.
Мы хотели бы, чтобы сотрудничество в дорожной отрасли с турецкой стороной расширялась. Мы также понимаем, что есть заинтересованность в портовой сфере. Мы будем увеличивать количество морских концессионных проектов и надеемся на участие турецких компаний, - подчеркнул он.
Была подчеркнута важность диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок газа через газопровод TANAP и поставки сжиженного газа. Зеленский и Эрдоган также отметили рост торговли и инвестиций между Украиной и Турцией.
Необходимо укреплять стратегическое партнерство в сфере экономики, - сказал президент Украины.
Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и шаги, которые были сделаны для возвращения удерживаемых лиц и достижения мира.
Принципиально важным для нас было заручиться поддержкой Турции в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, - подчеркнул Зеленский.
Президент Турции заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым", - сказал Эрдоган журналистам
Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будет определена дата очередного этапа обмена пленными в Донбассе.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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