Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касательно реформ, которые воплощает украинская власть. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что реформы имеют целью значительный рост внешних и внутренних инвестиций, ведь Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей, .

Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и восемь дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна "накрыть" лавина инвестиций - как внешних, так и внутренних, - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сейчас Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность, в частности увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на "стабильный" и "позитивный".

Все это - красноречивые сигналы каждому как действующему, так и потенциальному, будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей. Мы - одна из немногих стран, которая позволяет заработать такой высокий доход на инвестированный капитал, - подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к тем, кто колеблется по поводу запуска нового или расширения существующего бизнеса в Украине, Владимир Зеленский отметил, что этап ознакомления с информацией, составления перспективных планов и подготовительной работы позади - пора действовать.

Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украину. Не только в недвижимость, производство или в товары. Инвестируйте в украинцев, и это даст невероятные результаты. Я приглашаю всех к активному сотрудничеству, чтобы совместно творить новую историю успеха нашего с вами сотрудничества, сотрудничества наших государств, - сказал президент Украины.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский призвал турецкие компании инвестировать в Украину. А также Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину.