Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением об инвестициях. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время Украинской-турецкого бизнес-форума в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что сейчас ряд турецких компаний воспользовались возможностями в нашем государстве.

Уверен, что именно в инвестиционной сфере сегодня открываются наибольшие перспективы для экономического партнерства Украины и Турции. Речь идет не только о создании совместных предприятий, но и об активном участии турецких компаний в процессе приватизации, - заявил он.

Владимир Зеленский отметил, что дальнейшему развитию сотрудничества двух государств будет способствовать подписание Соглашения о свободной торговле.

Это даст толчок во многих сферах: сельское хозяйство и пищевая промышленность, жилищное строительство, энергетика и энергоэффективность, транспорт и туризм. Мы также имеем значительный потенциал в сферах машиностроения, производства оборудования для транспорта и энергетики, - сказал глава государства.

Президент призвал турецкие компании уже сейчас инвестировать в украинскую экономику. В частности, Владимир Зеленский пригласил турецкий бизнес к участию в концессионных конкурсах в проектах по осовременивания инфраструктуры.

Также он напомнил, что власть инициирует ряд новаций для улучшения инвестиционного климата. Речь идет о пятилетних налоговых каникулах, проект Иnvestment nanny, создание международного арбитража для инвесторов.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.