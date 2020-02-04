Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины". Трансляцию вел телеканал "Рада".

Проект поддержали 266 депутатов.

В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Бабак Алену Валерьевна с должности министра развития общин и территорий Украины, - сказано в документе.

Раньше сообщалось о том, что в сети появилась информация о том, что Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины подает в отставку и написала уже заявление по собственному желанию.

А также премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины была вызвана опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины. Но спустя время президент отклонил заявление премьера.