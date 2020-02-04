После открытия рынка земли стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тысячи долларов. Об этом сказал генеральный директор ГП "Сетам" Виктор Вишнев.

По его словам, на сегодня в госпредприятии уже есть понимание, сколько должна стоить земля в Украине, на основе данных по аренде в областях.

По его словам, лидером по стоимости земли является Кировоградская область, где стоимость аренды достигает 7 тыс. грн за 1 га.

"Если быстро посчитать мультипликатор хотя бы на десять лет, будем понимать, сколько может стоить земля в Украине. Средняя 1,5 тыс. долларов за гектар мы можем легко рассчитывать. Посмотрим, что установит Министерство экономики для начала торгов", - сказал Вишнев.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.

Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.