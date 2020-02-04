Во вторник, 4 февраля, в Киеве по адресу улица Вышгородская, 34/1 случилось обнаружили страшную находку. Известно, что возле гаражей сидела девушка без каких-либо признаков жизни. Врачи констатировали смерть, а позже "всплыли" некоторые подробности происшествия. Об этом сообщает "Информатор".

Так, при осмотре тела следов насильственной смерти не нашли.

Правоохранители пообщались с очевидцами, которые рассказали, что ранее девушка регулярно приходила сдавать бутылки. На вид девушке около 25-30 лет. Судя по одежде, которая была на умершей, она была бездомной.

Подробности случившегося и причину смерти будут выяснять правоохранители. Решается вопрос возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что под Тернополем мужчина застрял в окне и погиб. А также под Луганском горе-мать заморила голодом ребенка.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.