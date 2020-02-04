Во вторник, 4 февраля, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

О сбоях в работе сообщают пользователи с востока Соединенных Штатов, Великобритании, Нидерландов, Египта, Филиппин и других стран. Также сбой ощутили и пользователи в Украине.

В Украине больше всего проблем испытали пользователи Киева, Винницы и Днепра.

Большинство проблем, согласно данным ресурса, связаны с некорректной работой ленты новостей (81%).

17% пользователей не могут войти в сеть, или вообще загрузить ее.

Раньше сообщалось о том, что в Facebook появится новая важная функция. А также Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации.

В Facebook произошла массовая "утечка" данных. В свободном доступе были телефонные номера, имена и идентификаторы учетных записей пользователей Facebook. Эту базу данных обнаружили 4 декабря,но через неделю ее "слили" на хакерский форум. Базу заблокировали 19 декабря.