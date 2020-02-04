Після двотижневої перерви законотворці повертаються до Ради, сповнені ідей. На порядку денному і зміни до Конституції, і пертурбації в роботі парламенту. А ще кадрові перестановки в Уряді.

Над чим працювали нардепи у перший день чергової сесії - розкаже Ксенія Барвіненко.

300 обранців. Так можна назвати запропоновані президентом зміни до Коституції. Глава держави ініціював скорочення кількості депутатських мандатів до трьох сотень.

"В нас парламент має відповідати кількості населення, специфіці демографії як воно розподілено території країни, який у нас буде устрій", - говорить Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу".

Але інші фракції проти. Кажуть, це створить можливість для тиску на обранців.

"Можливості впливати на народних депутатів, але не з боку виборців, а з боку чи то очільника держави, або ж якихось олігархічних кіл", - говорить Іванна Клімпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська солідарність".

Та все ж 236 законотворців попередньо схвалили скорочення кількості депутатів. А далі взялися за кадрові перестановки. Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак - подала у відставку.

"Я попросила це слово щоби сказати людям, яких я би назвала злопихателями в будівельній сфері, які оплдутали її як спрут і дуже хотіли би радіти на мої кістках, після цього звільнення не вийде, тому що те, що розпочато цим урядом розпочато і не має зворотнього шляху", - говорить Альона Бабак, екс-міністр розвитку громад та територій України.

Бабак заявила, що в будівельній галузі України панує корупція, і різноманітні клани намагають зберегти сфери свого впливу. Але нардепи вважають таке рішення нелогічним. Навіщо звільняти людину, - за боротьбу з корупцією?

"Це будівельна мафія примусила прм"єр-міністр гончарука отримати заяву від пані альони і винести її в сесійну залу, бо як це так людина бореться з мафією, а її прибирає прем'єр-міністр з уряду, то виходить прем'єр-міністр за мафію?", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

Але схоже, ні очільника Кабміну, ні інших урядовців заява Бабак не вразила.

"Ви по суті з трибуни Верховної Ради заявили про злочин,який коїться проти вас, що вас цькують, що ви боретесь з корупцією, натомість вас не підтримує ця зала, натомість прем'єр-міністр приносить подання на ваше звільнення і на ваше місце призначають нову особу", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

А нардепи двома натисканнями кнопок призначили нового міністра. Дениса Шмигаля, - до цього він очолював профільний комітет.