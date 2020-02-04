У Верховній Раді запрацювала спеціальна група з розробки нового Трудового кодексу [ Редактировать ]
Спеціальна група з розробки нового Трудового кодексу запрацювала на базі парламентського комітету соцполітики.
До неї увійшли представники всіх політичних сил, представлених у Раді. Однак дехто з членів комітету не впевнений, що новостворена комісія досягне мети. А саме - не зробить Трудовий кодекс більш орієнтованим на захист прав найманих працівників.
"Что сейчас происходит в стенах парламента - зарегистрировано 3 законопроекта. Закон о труде зарегистрирован правительством и Миловановым. Закон о труде подготовлен "Оппозиционной платформой - За жизнь" вместе с профсоюзами. И третий подготовлен "Батькивщиной". Мы настаивали на том, чтобы отозвать все 3 документа. Собратся с профсоюзами, работодателями и депутатами, которые занимаются этим профессионально. Но они пытаются, собрав общественность, легитимизировать процес обсуждения", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".
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