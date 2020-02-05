У Флоренції влаштували першу виставку взуття стародавнього Риму [ Редактировать ]
У Флоренції влаштували першу виставку взуття стародавнього Риму.
Серед десятків експонатів - сандалії, черевики і чоботи, що були в моді кількасот років тому. Зокрема тут можна побачити і туфлі, які носили Елізабет Тейлор у фільмі "Клеопатра" та Рассел Кроу у стрічці "Гладіатор". Організатори експозиції пояснюють - у Римській імперії за стилем черевиків можна було визначити соціальний статус і рівень заробІтку власника. А подекуди взуття було і справжнім витвором мистецтва.
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